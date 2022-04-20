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«Я засыпаю с мыслью: «Господи, останови этот ужас…» Суперзвезда волейбола из рф призывает прекратить войну в Украине

Почти два месяца назад рашисты развязали полномасштабную войну
Волейбол
15:14
«Я засыпаю с мыслью: «Господи, останови этот ужас…» Суперзвезда волейбола из рф призывает прекратить войну в Украине
Фото: sportal.bg

Двукратная чемпионка мира и Европы Екатерина Гамова в своем Instagram поделилась своими эмоциями, которые испытывает из-за нападения россии на Украину:

1й…15й…55й…сколько еще…? Засыпаю только с одной мыслью…Господи,останови этот ужас,прошу тебя…
Но каждое утро,вот уже больше 1,5 месяцев,начинается одинаково…одинаково больно,страшно и беспросветно…(( Жизнь зависла,не могу представить будущее, впереди туман, живу отрезками в 1 неделю…Одергиваю себя и понимаю,что сейчас есть люди которые живут мгновениями…от этого еще страшнее и больнее((

Смотрю YouTube, читаю Telegram и в голове до сих пор все это не укладывается (( Хочу поплакать,но не могу…внутри все сжалось и застыло… (( Хочется крикнуть «Остановите, я сойду!» Но нет, нам всем плыть в этой лодке…В лодке, которая принесла столько горя…(

«Займаюся візуалізацією – відганяю рашистів до їх кордонів». Ирина Трушкина дала большое интервью XSPORT.

Олег Шумейко-младший
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