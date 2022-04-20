«Я засыпаю с мыслью: «Господи, останови этот ужас…» Суперзвезда волейбола из рф призывает прекратить войну в Украине

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Двукратная чемпионка мира и Европы Екатерина Гамова в своем Instagram поделилась своими эмоциями, которые испытывает из-за нападения россии на Украину:



Смотрю YouTube, читаю Telegram и в голове до сих пор все это не укладывается (( Хочу поплакать,но не могу…внутри все сжалось и застыло… (( Хочется крикнуть «Остановите, я сойду!» Но нет, нам всем плыть в этой лодке…В лодке, которая принесла столько горя…(