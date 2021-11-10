«Юракадемия» проиграла первый матч в Кубке вызова
«Юракадемия» проиграла австрийскому «Амштеттену» первый матч 1/32 финала Кубка вызова.
Самой драматичной в матче получилась вторая партия, которую харьковчане выиграли со счетом 33:31. Окрыленная волевым успехом «Юракадемия» и в третьем сете выигрывала 11:4, но быстро разбазарила это преимущество, уступив по итогу весь сет.
В четвертой партии команды шли очко в очко до счета 17:17, после чего у украинского коллектива случился очередной провал: практически все атаки харьковчан останавливались блоком соперника. Как итог – домашнее поражение 1:3.
Кубок вызова. 1/32 финала. Первый матч:
«Юракадемия» (Украина) – «Амштеттен» (Австрия) 1:3 (22:25, 33:31, 23:25, 20:25)
Ответный матч состоится 17 ноября.
Отметим, что помимо «Юракадемии» в Кубке вызовы выступят «Барком-Кажаны» и «Эпицентр-Подоляны».