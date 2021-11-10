«Юракадемия» проиграла первый матч в Кубке вызова

Харьковчане в четырех партиях уступили австрийскому «Амштеттену»

Фото: volleyball.ua

«Юракадемия» проиграла австрийскому «Амштеттену» первый матч 1/32 финала Кубка вызова.

Самой драматичной в матче получилась вторая партия, которую харьковчане выиграли со счетом 33:31. Окрыленная волевым успехом «Юракадемия» и в третьем сете выигрывала 11:4, но быстро разбазарила это преимущество, уступив по итогу весь сет.

В четвертой партии команды шли очко в очко до счета 17:17, после чего у украинского коллектива случился очередной провал: практически все атаки харьковчан останавливались блоком соперника. Как итог – домашнее поражение 1:3.

Кубок вызова. 1/32 финала. Первый матч:

«Юракадемия» (Украина) – «Амштеттен» (Австрия) 1:3 (22:25, 33:31, 23:25, 20:25)

Ответный матч состоится 17 ноября.

Отметим, что помимо «Юракадемии» в Кубке вызовы выступят «Барком-Кажаны» и «Эпицентр-Подоляны».