Забранный у россии чемпионат мира обрел новое место проведения
Летом 2022-о года пройдет чемпионат мира по волейболу.
Изначально турнир должен был пройти россии, но после нападения на Украину агрессора начало накрывать санкциями, и спортивными в том числе. FIVB отобрала у рф право проведения планетарного первенства, а теперь Международная федерация волейбола нашла и новых организаторов турнира.
По информации издания Reuters, соревнования примут Польша и Словения. Об этом источнику сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки:
росия должна была принять турнир, но можно ли представить, что все будут слушать гимн россии, как ни в чем не бывало. Именно поэтому мы протестовали против этого.
Отметим, что Польша выигрывала последние чемпионаты мира в 2014-м и 2018-м годах. А в двух странах турнир пройдет второй раз в истории. Последние соревнования проходили в Италии и Болгарии.
Напомним, что россияне и белорусы отстранены от всех международных турниров.
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