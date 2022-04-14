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Забранный у россии чемпионат мира обрел новое место проведения

Второй раз в истории турнир пройдет в двух странах
Волейбол
14 апреля 19:40
Забранный у россии чемпионат мира обрел новое место проведения
Словения и Польша в полуфинале чемпионата Европы-2021 в Катовице/ Фото: cev.eu

Летом 2022-о года пройдет чемпионат мира по волейболу.

Изначально турнир должен был пройти россии, но после нападения на Украину агрессора начало накрывать санкциями, и спортивными в том числе. FIVB отобрала у рф право проведения планетарного первенства, а теперь Международная федерация волейбола нашла и новых организаторов турнира.

По информации издания Reuters, соревнования примут Польша и Словения. Об этом источнику сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки:

росия должна была принять турнир, но можно ли представить, что все будут слушать гимн россии, как ни в чем не бывало. Именно поэтому мы протестовали против этого.

Отметим, что Польша выигрывала последние чемпионаты мира в 2014-м и 2018-м годах. А в двух странах турнир пройдет второй раз в истории. Последние соревнования проходили в Италии и Болгарии.

Напомним, что россияне и белорусы отстранены от всех международных турниров.

Олег Шумейко-младший
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