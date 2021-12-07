Золотая Евролига. Сборная Украины проиграла Болгарии во втором матче
Запорожье примет Финал четырех женской Золотой Евролиги-2022
Матчи пройдут в конце июня
14:26
Фото: ФВУ
Финал четырех женской Золотой Евролиги-2022 состоится в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Украины.
Матчи Финала четырех пройдут 25-26 июня.Отметим, что прошлогодний Финал четырех прошел в Болгарии, а его победителем стала местная национальная сборная.
Напомним, ранее мужская сборная Украины стала вице-чемпионом Золотой Евролиги.
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