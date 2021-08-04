Определились полуфинальные пары мужского волейбольного турнира на Играх в Токио
Запорожье примет турнир с участием сборных Сербии, Болгарии и Словении
Матчи турнира покажет XSPORT
4 августа 11:56
С 20 по 22 августа на арене «Юность» в Запорожье состоится международный турнир Кубок Хортицы.
Участниками турнира станут сборные Украины, Сербии, Словении и Болгарии.
Расписание матчей:
20.08
16:00 Сербия – Словения
19:00 Украина – Болгария
21.08
16:00 Болгария – Сербия
19:00 Словения – Украина
22.08
16:00 Болгария – Словения
19:00 Украина – Сербия
Напомним, все матчи международного волейбольного турнира покажет XSPORT.
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