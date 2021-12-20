Завершился клубный чемпионат мира. В финале встретились лучшие клубы Европы – проиграл недавний рекордсмен

«Вакифбанк» взял у «Конельяно» реванш за поражение в матче за трофей Лиги чемпионов

Фото: Вакифбанк

В Анкаре завершился розыгрыш женского клубного чемпионата мира.



Третье место завоевало «Фенербахче», а в финале встретились лучшие команды Европы – в этом году «Конельяно» и «Вакифбанк» уже разыгрывали трофей Лиги чемпионов.

Как и в суперфинале в Вероне, победу завоевала команда из принимающей страны. Если в ЛЧ на тай-брейке сильнее оказались чемпионки Италии, то в Турции виктория в «пятихатке» у победителей Султанлар Лиги.

Вновь развернулось противостояние диагональных – вновь лично сражение выиграла Паола Эгону (35 очков). Вот только когда в последнем сете немного просели и итальянка, и Изабель Хак, в турецком коллективе нашлись резервы (6 пунктов из 15 заработали центральные), у «Конельяно» палочки-выручалочки не обнаружилось. Недавние рекордсмены по продолжительности серии побед не так давно проиграли в национальном первенстве, а теперь и уступили прямому конкуренту.

Клубный чемпионат мира. Анкара. Женщины

Матч за третье место.

«Минас» – «Фенербахче» 0:3 (18:25, 7:25, 26:28)

Финал

«Конельяно» – «Вакифбанк» 2:3 (15:25, 25:22, 22:25, 25:22, 7:15)

Фото кликабельное

Итоги мужского клубного чемпионата мира.