Збірна України поступилася Естонії в першому товариському матчі після початку війни
Чоловіча збірна України провела перший товариський матч після початку війни проти росії.
Команда Угіса Крастіньша в рамках підготовки до Золотої Євроліги 3 травня прибула на тренувальний збір до Естонії.
11 травня наші волейболісти зустрілися зі збірною України U-22, котра готується грати в кваліфікації чемпіонату Європи.
Сьогодні ж, 12 травня підопічні Крастіньша провели перший з двох запланованих спарингів проти збірної Естонії.
Українці програли три перші сети, після чого були проведені ще два додаткові. Естонці забрали і їх.
Товариський матч
Україна – Естонія 0:5 (18:25, 20:25, 22:25, 17:25, 12:15)
Нагадаємо, колишня волейболістка збірної України Ірина Трушкіна стала гостею XSPORT і розповіла, як її зачепила війна з росією.
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