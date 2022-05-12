Збірна України поступилася Естонії в першому товариському матчі після початку війни

Команда Угіса Крастіньша готується до Золотої Євроліги

Матч Естонії проти України / Фото - sport.err.ee

Чоловіча збірна України провела перший товариський матч після початку війни проти росії.

Команда Угіса Крастіньша в рамках підготовки до Золотої Євроліги 3 травня прибула на тренувальний збір до Естонії.

11 травня наші волейболісти зустрілися зі збірною України U-22, котра готується грати в кваліфікації чемпіонату Європи.

Сьогодні ж, 12 травня підопічні Крастіньша провели перший з двох запланованих спарингів проти збірної Естонії.

Українці програли три перші сети, після чого були проведені ще два додаткові. Естонці забрали і їх.

Товариський матч

Україна – Естонія 0:5 (18:25, 20:25, 22:25, 17:25, 12:15)

Нагадаємо, колишня волейболістка збірної України Ірина Трушкіна стала гостею XSPORT і розповіла, як її зачепила війна з росією.