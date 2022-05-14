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Збірна України продовжує готуватися до Золотої Євроліги і зіграла внічию з Естонією
Другий матч вийшов набагато більш конкурентним
08:21
Збірна України / Фото - volley.ee
Чоловіча збірна України провела другий товариський матч проти Естонії в рамках підготовки до Золотої Євроліги.
Команда Угіса Крастіньша програла першу зустріч, однак друга вийшла набагато більш конкурентною і завершилася внічию.
Товариський матч
Україна – Естонія 2:2 (25:20; 24:26; 21:25;32:30)
Нагадаємо, капітан збірної України Олег Плотницький став віце-чемпіоном Італії.
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