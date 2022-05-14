Збірна України продовжує готуватися до Золотої Євроліги і зіграла внічию з Естонією

Другий матч вийшов набагато більш конкурентним

Збірна України / Фото - volley.ee

Чоловіча збірна України провела другий товариський матч проти Естонії в рамках підготовки до Золотої Євроліги.

Команда Угіса Крастіньша програла першу зустріч, однак друга вийшла набагато більш конкурентною і завершилася внічию.

Товариський матч

Україна – Естонія 2:2 (25:20; 24:26; 21:25;32:30)

Нагадаємо, капітан збірної України Олег Плотницький став віце-чемпіоном Італії.