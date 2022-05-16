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Збірна України проведе два спаринги з учасником чемпіонату світу, який замінив росію

Напередодні Золотої Євроліги українки зіграють з представницями Хорватії
Волейбол
13:48
Збірна України проведе два спаринги з учасником чемпіонату світу, який замінив росію
Фото: cev.eu

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Іван Петков розповів про підготовку команди до Золотої Євроліги:

Ми розташувалися в готелі Aton, що в Неделищі. Умови більш ніж ідеальні.

Як оцінюєте поточний фізичний та психологічний стан гравців?

Наша команда складається переважно з молодих талановитих виконавець, які в останньому сезоні виступали в чемпіонаті України. Через війну вони близько двох місяців не мали повноцінного тренувального процесу. Що неминуче відображається на їхньому фізичному та психологічному стані.

На відміну від клубної роботи, у збірній ви матимете менше часу на те, щоб визначитися зі складом. Чим керуватиметеся при виборі основного кістяка команди?

Звичайно, робота на клубному рівні та в національній команді дуже відрізняються між собою. Проте наш тренерський штаб уже має за плечима певний багаж знань щодо відбору гравців до лав збірної. Щоб збудувати міцний молодий колектив, ми повинні об'єднати весь наш досвід, зокрема, звертаючи увагу на волейбольні навички й аспекти гри. Поки я не можу віддати перевагу жодній з наших ідей побудови команди. Втім, найголовніше – це менталітет та дух переможця.

Збірна Болгарії під вашим керівництвом є чинним переможцем Золотої Євроліги. Чи прагнете повторити цей успіх з командою України вже цього року?

Я і велика частина персоналу, яка зараз працює зі мною тут, двічі вигравали Золоту Євролігу з Болгарією. Тому й у збірній України прагнемо вибудувати менталітет переможця, але в той же час повинні закладати фундамент на майбутнє.

Чи плануєте спаринги перед Євролігою?

Планували провести товариські матчі зі збірною Хорватії (яка замінила збірну росії на чемпіонаті світу-2022 – XSPORT) 16 та 17 травня.

Що можете сказати про команди Румунії та Угорщини, які є вашими суперниками на груповому етапі Золотої Євроліги?

Поки нічого не можу сказати. Найближчими днями у нас буде повна інформація про них. Наскільки я пам’ятаю, ці команди складаються з досить якісних волейболісток.

Нагадаємо, що підготовку до Золотої Євроліги розпочала і чоловіча збірна України, яка літом виступить на чемпіонаті світу-2022 замість росії.

Источник: fvu.in.ua Олег Шумейко-младший
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Золотая Евролига сборная Украины (волейбол)

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