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Збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022

Груповий етап турніру розпочнеться в кінці травня
Волейбол
13:01
Збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022
Фото: cev.eu

Чоловіча збірна України з волейболу розпочала підготовку до групового етапу Золотої Євроліги-2022 в Кяеріку в Естонії, де буде тренуватися до 23 травня.

В квартеті B українці зіграють з національними командами Данії, Іспанії та Хорватії. Через війну в Україні всі матчі пройдуть в гостях – в Вараджіні, Вальядоліді та Гентофте.

Розширений склад збірної України:

Зв’язуючі: Владислав Діденко («Епіцентр-Подоляни»), Юрій Синиця (без клубу), Віталій Щитков (ВК «Дніпро-Прометей»);

Діагональні: Василь Тупчій («Камбре Волей» Франція), Дмитро Вієцький («Епіцентр-Подоляни»);

Ліберо: Денис Фомін («Епіцентр-Подоляни»), Горден Брова («Епіцентр-Подоляни»), Дмитро Канаєв («Барком-Кажани»);

Центральні блокуючі: Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»), Юрій Семенюк («Епіцентр-Подоляни»), Андрій Рогожин («Епіцентр-Подоляни»), Володимир Остапенко («Епіцентр-Подоляни»);

Догравальники: Олег Плотницький («Перуджа» Італія), Тимофій Полуян («Соргун» Туреччина), Євгеній Кісілюк («Епіцентр-Подоляни»), Ілля Ковальов («Сен-Назер» Франція), Олег Шевченко («Барком-Кажани»), Віталій Кучер («Барком-Кажани»).

Головний тренер: Угіс Крастіньш

В заявку на змагання потраплять 14 з 18 гравців.

Розклад матчів групи B:

25 травня

Хорватія – Україна. Початок – 20:30

26 травня

Україна – Хорватія. Початок – 20:30

28 травня

Україна – Іспанія. Початок – 20:00

29 травня

Іспанія – Україна. Початок – 20:00

3 червня

Україна – Данія. Початок – 19:00

4 червня

Данія – Україна. Початок – 19:00

Нагадаємо, що збірна України виступить на чемпіонаті світу-2022 через відсторонення росії.

Источник: volleyball.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (волейбол) Золотая Евролига

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