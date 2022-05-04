Збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022
Чоловіча збірна України з волейболу розпочала підготовку до групового етапу Золотої Євроліги-2022 в Кяеріку в Естонії, де буде тренуватися до 23 травня.
В квартеті B українці зіграють з національними командами Данії, Іспанії та Хорватії. Через війну в Україні всі матчі пройдуть в гостях – в Вараджіні, Вальядоліді та Гентофте.
Розширений склад збірної України:
Зв’язуючі: Владислав Діденко («Епіцентр-Подоляни»), Юрій Синиця (без клубу), Віталій Щитков (ВК «Дніпро-Прометей»);
Діагональні: Василь Тупчій («Камбре Волей» Франція), Дмитро Вієцький («Епіцентр-Подоляни»);
Ліберо: Денис Фомін («Епіцентр-Подоляни»), Горден Брова («Епіцентр-Подоляни»), Дмитро Канаєв («Барком-Кажани»);
Центральні блокуючі: Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»), Юрій Семенюк («Епіцентр-Подоляни»), Андрій Рогожин («Епіцентр-Подоляни»), Володимир Остапенко («Епіцентр-Подоляни»);
Догравальники: Олег Плотницький («Перуджа» Італія), Тимофій Полуян («Соргун» Туреччина), Євгеній Кісілюк («Епіцентр-Подоляни»), Ілля Ковальов («Сен-Назер» Франція), Олег Шевченко («Барком-Кажани»), Віталій Кучер («Барком-Кажани»).
Головний тренер: Угіс Крастіньш
В заявку на змагання потраплять 14 з 18 гравців.
Розклад матчів групи B:
25 травня
Хорватія – Україна. Початок – 20:30
26 травня
Україна – Хорватія. Початок – 20:30
28 травня
Україна – Іспанія. Початок – 20:00
29 травня
Іспанія – Україна. Початок – 20:00
3 червня
Україна – Данія. Початок – 19:00
4 червня
Данія – Україна. Початок – 19:00
Нагадаємо, що збірна України виступить на чемпіонаті світу-2022 через відсторонення росії.
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