Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции

Подопечным Орлова удалось выиграть вторую игру

Фото: cev.eu

Женская сборная Украины завершила тренировочный сбор в Греции накануне чемпионата Европы-2021.



Подопечные Владимира Орлова провели три контрольных игры с гречанками. Первая игра завершилась со 0:4 (четвертая партия была сыграна по обоюдному согласию). Данный результат президент «Прометея» Владимир Дубинский связал с тяжелейшим перелетом и недостаточным временем для восстановления нашим волейболисткам.

Две следующие встречи прошли в плотной борьбе. Второй спарринг завершился победой сборной Укрианы 3:1, а в последнем матче сборов на тай-брейке сильнее оказались представительницы Греции – 2:3.

Дальше украинки вернутся домой, а уже 16 августа отправятся в Румынию, где пройдет групповой этап секстета D Евроволей-2021.