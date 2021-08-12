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Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Подопечным Орлова удалось выиграть вторую игру
20:58
Фото: cev.eu
Женская сборная Украины завершила тренировочный сбор в Греции накануне чемпионата Европы-2021.
Подопечные Владимира Орлова провели три контрольных игры с гречанками. Первая игра завершилась со 0:4 (четвертая партия была сыграна по обоюдному согласию). Данный результат президент «Прометея» Владимир Дубинский связал с тяжелейшим перелетом и недостаточным временем для восстановления нашим волейболисткам.
Две следующие встречи прошли в плотной борьбе. Второй спарринг завершился победой сборной Укрианы 3:1, а в последнем матче сборов на тай-брейке сильнее оказались представительницы Греции – 2:3.
Дальше украинки вернутся домой, а уже 16 августа отправятся в Румынию, где пройдет групповой этап секстета D Евроволей-2021.
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