«Житычи» вышли в финал Суперкубка Украины
«Житычи» – победители Суперкубка Украины
Команда из Житомира в пяти сетах одолела «Барком-Кажанов»
15:40
Фото: пресс-служба Житычив
«Житычи» стали обладателями Суперкубка Украины, обыграв в финале львовских «Барком-Кажанов» со счетом 3:2.
Матч получился очень драматичным, а его судьба решалась в пятом сете, который выиграли «Житычи».
Суперкубок Украины. Финал:
«Барком-Кажаны – «Житычи» 2:3 (25:16; 21:25; 30:32; 25:17; 13:15)
Отметим, что «Житычи» впервые в своей истории стали победителями Суперкубка Украины.
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