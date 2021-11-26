«Барком-Кажаны» вышли в финал Суперкубка Украины
«Житычи» вышли в финал Суперкубка Украины
Команда из Житомира в трех сетах одержала победу над «Юридической академией»
26 ноября 19:50
Фото: Фото: пресс-служба Житычей
Сегодня, 26 ноября, в рамках полуфинального матча Суперкубка Украины «Житычи» в трех сетах одержали победу над «Юридической академией» со счетом 3:0. В финале команда из Житомира встретится с «Барком-Кажанами», которые в пяти сетах обыграли «Эпицентр».
«Житычи» – «Юридическая академия» – 3:0 (25/15; 25/20; 25/21).
Финал Суперкубка Украины состоится завтра в 13:00. Прямая трансляция матча пройдет канале XSPORT.
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