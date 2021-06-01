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Золотая Евролига. Украина обыграла Румынию

Украинцы проиграли первый сет, но затем проявили характер, переломив ход матча

Волейбол
20:30
Золотая Евролига. Украина обыграла Румынию
Фото: ФВУ

В рамках своего первого матча группового этапа Золотой Евролиги мужская сборная Украины в Запорожье победила Румынию со счетом 3:1.

Отметим, что проиграв первый сет украинцы переломили ход матча и выиграли в трех последующих.

Украина – Румыния 3:1 (22:25, 34:32, 25:23, 25:19)

Группа B. Турнирная таблица:

1. Украина – 1 матч, 3 очка

2. Словакия – 0,0

3. Румыния – 1,0

Карен Агабекян
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Золотая Евролига сборная Украины (волейбол)

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