Донька загиблого ватерполіста Євгена Обединського отримуватиме щомісячну стипендію президента НОК України

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка ініціював підтримку доньки загиблого у Маріуполі ватерполіста Євгена Обединського

Кіра Обединська отримала перший транш допомоги від НОК України в розмірі 25 тисяч гривень. Кошти перерахували на рахунок дідуся дівчинки, заслуженого тренера України з водного поло Олександра Обединського.

Надалі до кінця року щомісяця Кіра отримуватиме стипендію президента НОК України в розмірі 5 тисяч гривень.

Історія поневірянь 12-річної дівчинки, яка після смерті батька стала сиротою, намагалась пішки вирватися з окупованого Маріуполя та отримала поранення від вибуху міни – страшна, як і тисячі інших дитячих історій цієї війни, але має хороше завершення.

Після поранення дитину вивезли до тимчасово непідконтрольного Україні Донецька, звідки хотіли насильно депортувати до рф. Проте, завдяки зусиллями Офісу Президента України Володимира Зеленського, Кіру разом із ще одним маленьким маріупольцем вдалося повернути на Батьківщину.