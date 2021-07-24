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Есть первый рекорд. Сборная США уничтожила хозяек Олимпийских игр
Япония не смогла оказать сопротивление соперницам
10:07
Фото: FINA
Женская сборная США по водному поло уничтожила Японию в первой игре на Олимпийских играх.
Матч завершился со счетом 25:4. Это рекорд Олимпийских игр, как самый крупный результат в истории соревнований.
Благодаря победе США набрала два очка. Другие матчи состоятся позже.
Напомним, что на ОИ выступления завершили два представителя Украины. Это шпажиста Елена Кривицкая и боксер Николай Буценко.
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