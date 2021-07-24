Есть первый рекорд. Сборная США уничтожила хозяек Олимпийских игр

Япония не смогла оказать сопротивление соперницам

Фото: FINA

Женская сборная США по водному поло уничтожила Японию в первой игре на Олимпийских играх.

Матч завершился со счетом 25:4. Это рекорд Олимпийских игр, как самый крупный результат в истории соревнований.

Благодаря победе США набрала два очка. Другие матчи состоятся позже.

Напомним, что на ОИ выступления завершили два представителя Украины. Это шпажиста Елена Кривицкая и боксер Николай Буценко.