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Happy end! 12-річну доньку загиблого у Маріуполі чемпіона України врятували з Донецьку

Наразі дівчинка вже знаходиться у Києві
Водное поло
16:43
Happy end! 12-річну доньку загиблого у Маріуполі чемпіона України врятували з Донецьку
Кіра Обединська разом з дідусем Олександром

Доньку загиблого в Маріуполі неодноразового чемпіона України з водного поло, екс-капітана національної збірної України Євгена Обединського – 12-річну Кіру вдалося повернути до Києва з непідконтрольного Україні Донецьку, про це повідомляє пресс-лужба Офісу омбудсмена України.

 Зараз дівчинка знаходиться разом з бабусею та дідусем, які будуть займатися питанням оформленням опіки.

Нагадаємо, що у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі 17 березня загинув неодноразовий чемпіон України з водного поло, екскапітан національної збірної України Євген Обединський. За тиждень після цього, росіяни вивезли його єдину доньку Кіру до окупованого Донецька, дівчинка з групою людей пішки намагалась втекти з Маріуполя.

 

 

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Новости: Водное поло

Happy end! 12-річну доньку загиблого у Маріуполі чемпіона України врятували з Донецьку
Happy end! 12-річну доньку загиблого у Маріуполі чемпіона України врятували з Донецьку
16:43
Окупанти вивезли до Донецька доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України
Окупанти вивезли до Донецька доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України
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