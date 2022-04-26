Happy end! 12-річну доньку загиблого у Маріуполі чемпіона України врятували з Донецьку

Наразі дівчинка вже знаходиться у Києві

Кіра Обединська разом з дідусем Олександром

Доньку загиблого в Маріуполі неодноразового чемпіона України з водного поло, екс-капітана національної збірної України Євгена Обединського – 12-річну Кіру вдалося повернути до Києва з непідконтрольного Україні Донецьку, про це повідомляє пресс-лужба Офісу омбудсмена України.

Зараз дівчинка знаходиться разом з бабусею та дідусем, які будуть займатися питанням оформленням опіки.

Нагадаємо, що у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі 17 березня загинув неодноразовий чемпіон України з водного поло, екскапітан національної збірної України Євген Обединський. За тиждень після цього, росіяни вивезли його єдину доньку Кіру до окупованого Донецька, дівчинка з групою людей пішки намагалась втекти з Маріуполя.