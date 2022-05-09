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Гоза став абсолютним чемпіоном світу з юніорським світовим рекордом

Також дві малі бронзи у Рубановського
Тяжелая атлетика
09 мая 23:07
Гоза став абсолютним чемпіоном світу з юніорським світовим рекордом
Богдан Гоза / Фото: НОК

У грецькому Іракліоні на юніорському чемпіонаті світу українець Богдан Гоза виграв у ваговій категорії до 109 кг.

Гоза в ривку показав результат – 195 кг, який є юніорським світовим рекордом. Також українець став першим у поштовху (215 кг) і забрав золоту медаль за суму двух вправ (410 кг).

У ваговій категорії до 102 кг українець Микита Рубановський завоював дві малі бронзи в ривку (163 кг) та поштовху (195 кг), але в сумі вправ став лише четвертим (358 кг).

Нагадаємо, раніше в Греції українець вперше за 15 років взяв золото юніорського чемпіонату світу.


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