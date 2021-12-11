Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье находятся под угрозой исключения из программы Олимпиад
Мария Ганур – новая чемпионка мира в рывке
Украинская тяжелоатлетка подняла снаряд весом 101 килограмм
22:24
Мария Гангур / фото - UWF
Украинская тяжелоатлетка Мария Гангур стала новой чемпионкой мира в рывке.
Спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, подняла снаряд весом в 101 кг. По сумме двоеборья Мария остановилась в шаге от пьедестала уважения с результатом 215 кг.
Ганур принесла Украине третью медаль чемпионата мира в Ташкенте. Соревнования завершатся 17 декабря.
Напомним, единственной российской олимпийской чемпионке в тяжелой атлетике предъявили еще одно обвинение в употреблении допинга.
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