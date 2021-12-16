Марущак – первая в истории украинка, которая стала абсолютной чемпионкой мира

В Ташкенте сборная Украины завоевала уже шесть медалей

Фото: iwfnet

В Ташкенте, Узбекистан, проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике.

24-летняя Алина Марущак завоевала сразу три золотые медали в весовой категории до 81 кг. В толчке спортсменка показала результат 113 кг, в рывке – 135 кг. Таким образом, ее суммарный результат составил 248 кг, что позволило Марущак взять золото и в двоеборье.

Благодаря этому 24-летняя спортсменка стала первой в Украине абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике. Среди мужчин такое достижение в 1994 году покорилось Тимуру Таймазову.

Лично для Марущак – это первые медали чемпионатов мира, при этом она уже становилась чемпионкой Европы.

На чемпионате мира в Узбекистане сборная Украины завоевала уже шесть медалей. Помимо трех золотых наград Марущак, золото на счету Марии Гангуры, а серебро и бронза – Светланы Самуляк.