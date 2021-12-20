На Олимпийских играх в Париже у мужчин и женщин будет по 5 весовых категорий

Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) утвердил, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже у мужчин и женщин будет по пять весовых категорий.
Весовые категории у мужчин: до 61 кг, до 73 кг, до 89 кг, до 102 кг и от 102 кг.
Весовые категории у женщин: до 49 кг, до 59 кг, до 71 кг, до 81 кг, от 81 кг.
Отметим, что на Олимпийских играх в Токио у мужчин и женщин было по семь весовых категорий.
Напомним, ранее сборная Украины заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира в Ташкенте.
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