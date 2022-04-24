НОК України та Фонд солідарності МОК допомогли нашим важкоатлетам провести збір на базі «Конча-Заспа»

Там тренувалися спортсмени, які змушені були тікати від бойових дій в Чернігові

З Фонду солідарності Міжнародного олімпійського комітету, який очолює Сергій Бубка, виділили більше 500 тисяч гривень на оплату тренувального збору в Конча-Заспі збірної України з важкої атлетики.

Минулого тижня президент НОК України, перебуваючи у Києві, відвідав тренування наших важкоатлетів та передав їм нові комплекти екіпірування.

Юрій Кучінов – головний тренер жіночої збірної України з важкої атлетики – зазначив:

«Дуже важливо, що Національний олімпійський комітет вчасно простягнув нам руку допомоги. Наша чоловіча збірна евакуювалася в Конча-Заспу з Чернігова і протягом місяця перебувала тут. НОК все це оплатив. Дякуємо усім небайдужим! Дякуємо тим, хто розуміє, що навіть під час війни ми готуємось, щоб виступати і показувати – Україна не зламалась, Україна буде завжди. Наш прапор буде підійматися, а гімн лунатиме на міжнародній арені».

На момент початку війни важкоатлети з усієї України перебували на зборах в Чернігові. Наступного дня після їхнього від’їзду до Києва місце тренувань у Чернігові стало ціллю ворожих бомбардувань.

Відзначимо, що за час тренувань на Олімпійській базі в Конча-Заспі дехто зі спортсменів навіть покращив особисті результати.