Олексій Торохтій: «В 2014 році на Донбасі я втратив батька. Він не воював, до нього просто прилетіла бомба»

Олексій Торохтій / Фото - facebook.com/OleksiyTorokhtiy

Призер чемпіонатів Європи і світу Олексій Торохтій в ефірі XSPORT розказав про свій допис, котрий зробив на третій день повномасштабного вторгнення росії в Україну, в якому назвав путіна вбивцею і заявив, що ніхто не просив так звану другу армію у світі рятувати російськомовне населення:

Я, коли робив допис в Instagram [про війну], це був другий чи третій день, було дуже неприємно, коли багато людей, я їх не знаю, писали: «А хто вбив твого батька?» Як я можу знати хто стріляв? Дуже важко сказати. Та яка різниця? Я за це вже заплатив. Ми повинні оборонятися, ми маємо захищати нашу країну, нашу культуру, нашу мову.

Я висловлювався про те, що варто зупинити одну людину, бо вже на третій день було зрозуміло, що ця війна призведе до ще більших втрат ніж тоді на Донбасі, що це буде більш масштабно.

Якою була реакція від росіян на мій допис? Це може прозвучати якось зарозуміло, але мені зараз якось трішечки байдуже що кажуть з тієї сторони, з якої приїжджають [до нас воювати]. Чи зрозуміли вони моє повідомлення, чи змогли вони пропустити це все крізь себе…

Я знаю, що багато людей допомогли і продовжують допомагати. Ми у себе на сайті розмістили інформацію про те, як можна допомогти Україні, ЗСУ. Мені в Instagram присилають скріншоти з сумами і там немає менше 500 доларів. В такі моменти я розумію, що те, чим я займався останні сім років, було правильно.

Було багато людей, котрі просили перерахувати гроші мені на карту, оскільки не хотіли, щоб в їх країні бачили, що кошти йдуть на підтримку української армії».