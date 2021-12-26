После двухлетней дисквалификации сборную Египта снова могут отстранить за допинг

Три года назад шесть египтян выступили с употреблением запрещенных препаратов





Фото: Insidethegames

В декабре на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан) свое возвращение на международные турниры после двухлетней дисквалификации отметила сборная Египта. Но сейчас над египетской командой повисла новая угроза дисквалификации из-за допинга, сообщает insidethegames.biz.



Как стало известно, допинг-пробы шести египетских атлетов на Африканских играх 2019 года в Рабате (Марокко) показали наличие запрещенных препаратов.

Сейчас в отношении этих спортсменов и сборной Египта ведется расследование, по итогам которого Комиссией по санкциям независимых федераций-членов IWF будет принято новое решение о дисквалификации.

Отметим, что во время двухлетней дисквалификации, которая закончилась в начале декабря, правительство Египта провело расследование, по итогам которого два тренера были приговорены к тюремному заключению, а руководство федерации лишилось своих должностей.

После возвращения на международную арену Египет завоевал одну золотую медаль чемпионата мира.