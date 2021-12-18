Марущак – первая в истории украинка, которая стала абсолютной чемпионкой мира
Сборная Украины заняла четвертое место в медальном зачете ЧМ в Ташкенте
Сразу три золотые награды завоевала Алина Марущак
12:51
Фото: НОК Украины
В Ташкенте, Узбекистан, завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике.
Сборная Украины в медальном зачете заняла четвертое место. На счету «сине-желтых» атлетов шесть наград: четыре золота, одно серебро и одна бронза.
Выше расположились только сборные Южной Кореи (9–5–7), Узбекистана (6–6–2) и Таиланда (6–4–2). Позади осталась команда Федерация тяжелой атлетики России (4–0–7).
Медальный зачет ЧМ:
Напомним, Алина Марущак стала первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира.