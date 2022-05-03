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Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
У сумі українка підняла 192 кг
18:53
Світлана Самуляк / Фото - FacebookУкраїнська важкоатлетка Світлана Самуляк здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг на юніорському чемпіонаті світу, який проходить у Геракліоні (Греція).
Самуляк підняла 89 кг у ривку, що дозволило їй виграти малу срібну медаль у цій дисципліні. У поштовху українка зайняла п'яте місце, показавши результат у 103 кг.
Таким чином, за результатами двох видів програми Самуляк посіла другу сходинку з результатом – 192 кг.
ЧС-2022 з важкої атлетики. Вага до 55 кг. Юніорки
1. Ніна Стеркс (Бельгія) – 204 кг
2. Світлана Самуляк (Україна) – 192 кг
3. Джаміла Панфілова (Узбекистан) – 186 кг
Нагадаємо склад української команди на ЧС-2022.
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