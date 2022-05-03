Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Байер - Айнтрахт 2:0 Окончен
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:40
Хоккей. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Фрелунда - Лександ

Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики

У сумі українка підняла 192 кг
Тяжелая атлетика
18:53
Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
Світлана Самуляк / Фото - Facebook
Українська важкоатлетка Світлана Самуляк здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг на юніорському чемпіонаті світу, який проходить у Геракліоні (Греція).

Самуляк підняла 89 кг у ривку, що дозволило їй виграти малу срібну медаль у цій дисципліні. У поштовху українка зайняла п'яте місце, показавши результат у 103 кг.

Таким чином, за результатами двох видів програми Самуляк посіла другу сходинку з результатом – 192 кг.
ЧС-2022 з важкої атлетики. Вага до 55 кг. Юніорки

1. Ніна Стеркс (Бельгія) – 204 кг

2. Світлана Самуляк (Україна) – 192 кг

3. Джаміла Панфілова (Узбекистан) – 186 кг


Нагадаємо склад української команди на ЧС-2022.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Светлана Самуляк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Тяжелая атлетика

Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
18:53
В Греції стартує чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів – греки взяли на себе усі витрати української команди
В Греції стартує чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів – греки взяли на себе усі витрати української команди
02 мая 11:54
Олексій Торохтій: «Раніше, коли чули, що я з України, казали: «А, це там, де гармошка і ведмеді…» Зараз такого немає»
Эксклюзив
Олексій Торохтій: «Раніше, коли чули, що я з України, казали: «А, це там, де гармошка і ведмеді…» Зараз такого немає»
01 мая 17:06
Олексій Торохтій: «В 2014 році на Донбасі я втратив батька. Він не воював, до нього просто прилетіла бомба»
Эксклюзив
Олексій Торохтій: «В 2014 році на Донбасі я втратив батька. Він не воював, до нього просто прилетіла бомба»
01 мая 16:42
НОК України та Фонд солідарності МОК допомогли нашим важкоатлетам провести збір на базі «Конча-Заспа»
НОК України та Фонд солідарності МОК допомогли нашим важкоатлетам провести збір на базі «Конча-Заспа»
24 апреля 19:01
Чумак объявил о завершении спортивной карьеры
Чумак объявил о завершении спортивной карьеры
15 января 10:22
После двухлетней дисквалификации сборную Египта снова могут отстранить за допинг
После двухлетней дисквалификации сборную Египта снова могут отстранить за допинг
26 декабря 2021г. 10:40
На Олимпийских играх в Париже у мужчин и женщин будет по 5 весовых категорий
На Олимпийских играх в Париже у мужчин и женщин будет по 5 весовых категорий
20 декабря 2021г. 18:09
Сборная Украины заняла четвертое место в медальном зачете ЧМ в Ташкенте
Сборная Украины заняла четвертое место в медальном зачете ЧМ в Ташкенте
18 декабря 2021г. 12:51
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
22
Все новости