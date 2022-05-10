Гоза став абсолютним чемпіоном світу з юніорським світовим рекордом
Українець Тараненко став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів
Богдан завоював «малу» в ривку та «велику» бронзи
18:03
Фото: facebook.com/uwf.net.ua
На чемпіонаті світу серед юніорів Богдан Тараненко
став бронзовим призером чемпіонату світу.
У ваговій категорії понад 109 кг українець завоював «малу» бронзу у ривку (167 кг) та «велику» в сумі двоборства – 374 кг. 207 кг в поштовху – четвертий результат змагань.
Нагадаємо, що Богдан Гоза зі світовим рекордом став абсолютним чемпіоном, а Максим Домбровський приніс Україні перше золото за 15 років.
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