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Українець Тараненко став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів

Богдан завоював «малу» в ривку та «велику» бронзи
Тяжелая атлетика
18:03
Українець Тараненко став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів
Фото: facebook.com/uwf.net.ua

На чемпіонаті світу серед юніорів Богдан Тараненко став бронзовим призером чемпіонату світу.

У ваговій категорії понад 109 кг українець завоював «малу» бронзу у ривку (167 кг) та «велику» в сумі двоборства – 374 кг. 207 кг в поштовху – четвертий результат змагань.

Нагадаємо, що Богдан Гоза зі світовим рекордом став абсолютним чемпіоном, а Максим Домбровський приніс Україні перше золото за 15 років.

Олег Шумейко-младший
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