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В Греції стартує чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів – греки взяли на себе усі витрати української команди

Про це перед турніром особистим листом попросив президент НОК України Сергій Бубка
Тяжелая атлетика
11:54
В Греції стартує чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів – греки взяли на себе усі витрати української команди

Юніорська збірна України з важкої атлетики (до 20 років) абсолютно безкоштовно буде забезпечена усім необхідним під час чемпіонату світу, який 2 травня стартує в Греції.

Про таку підтримку напередодні змагань особистим листом до свого колеги президента НОК Греції та президента Європейських Олімпійських Комітетів Спіроса Капралоса попросив очільник НОК України Сергій Бубка.

За сприяння пана Капралоса безкоштовний прийом українських важкоатлетів забезпечать НОК Греції та грецьке Міністерство культури та спорту, яке очолює Лефтеріс Авгенакіс.

«Повністю розуміючи складність ситуації, в якій перебувають Україна та українські спортсмени, ми забезпечимо вашу команду проживанням та харчуванням під час юніорського чемпіонату світу. Фінансова підтримка вашої команди – це найменше, чим ми можемо допомогти.

Ми підтримуємо вас і своїми справами засвідчимо це українському народу, який переживає неймовірно важкі часи» – написав в листі Сергієві Бубці Лефтеріс Авгенакіс.

В Іракліоні на юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики українську команду представлять 13 спортсменів у 11 вагових категоріях.

Склад нашої команди:

  • Жінки: Світлана Самуляк (55 кг), Ольга Івженко, Аліна Захарченко (обидві – 59 кг), Віталія Филипів (64 кг), Євгенія Росінська (71 кг), Ірина Марфула (76 кг), Ельвіра Борозна (81 кг).
  • Чоловіки: Максим Москвін, Максим Домбровський (обидва – 89 кг), Олег Ніколаєнко (96 кг), Микита Рубановський (102 кг), Богдан Гоза (109 кг), Богдан Тараненко (понад 109 кг).
Источник: НОК Украины
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Сергей Бубка НОК (Украины)

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