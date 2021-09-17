Тяжелоатлет, который взял медаль ОИ-2020, рассказал почему сменил украинское гражданство на грузинское
В возрасте 25 лет скончался казахстанский тяжелоатлет
По одной из версий, чемпион Азии совершил самоубийство
10:41
Альберт Линдер / Фото - tengrinews.kz17 сентября ушел из жизни казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер. Ему было 25 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики Казахстана.
«Чемпион мира среди юношей, Чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу».
По одной из версий, спортсмен покончил жизнь самоубийством.
Ранее сообщалось, что первая в истории Олимпийских игр спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард намерена завершить спортивную карьеру.