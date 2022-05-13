Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
Информационный марафон
18:20
Волейбол. Кубок Украины-Дмарт. Женщины. Прометей - Химик

Важкоатлетка збірної Ірану зникла після свого виступу на чемпіонаті світу-2022

Президент місцевої федерації продовжує шукати спортсменку в Греції
Тяжелая атлетика
16:22
Важкоатлетка збірної Ірану зникла після свого виступу на чемпіонаті світу-2022
Єкта Джамалі / Фото - nournews.ir
Лідерка збірної Ірану Єкта Джамалі зникла під час чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів, що напередодні завершився в Геракліоні (Греція). Про це повідомляє Iran Wire.

Зазначимо, що Джамалі завоювала срібну нагороду в категорії до 87 кг. 

Представники збірної помітили відсутність Єкти під час виступу інших іранських важкоатлетів. 

Збірна Ірану поїхала з Греції без Єкти. Президент Федерації важкої атлетики Ірану (IRIWF) Алі Мораді продовжує шукати спортсменку в Греції.

Друзі Єкти повідомляють, що дівчина була незадоволена ставленням з боку федерації та низькою зарплатнею.

Нагадаємо, що Україна завоювала на юніорському чемпіонаті світу 13 медалей.

Богдан Гоза зі світовим рекордом став абсолютним чемпіоном, а Максим Домбровський приніс Україні перше золото за 15 років.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Тяжелая атлетика

Важкоатлетка збірної Ірану зникла після свого виступу на чемпіонаті світу-2022
Важкоатлетка збірної Ірану зникла після свого виступу на чемпіонаті світу-2022
16:22
Українець Тараненко став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів
Українець Тараненко став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів
10 мая 18:03
Гоза став абсолютним чемпіоном світу з юніорським світовим рекордом
Гоза став абсолютним чемпіоном світу з юніорським світовим рекордом
09 мая 23:07
Вперше за 15 років українець став чемпіоном світу серед юніорів
Вперше за 15 років українець став чемпіоном світу серед юніорів
07 мая 22:44
Захарченко принесла Україні ще одну медаль на юніорському чемпіонаті світу
Захарченко принесла Україні ще одну медаль на юніорському чемпіонаті світу
04 мая 21:58
Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
03 мая 18:53
В Греції стартує чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів – греки взяли на себе усі витрати української команди
В Греції стартує чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів – греки взяли на себе усі витрати української команди
02 мая 11:54
Олексій Торохтій: «Раніше, коли чули, що я з України, казали: «А, це там, де гармошка і ведмеді…» Зараз такого немає»
Эксклюзив
Олексій Торохтій: «Раніше, коли чули, що я з України, казали: «А, це там, де гармошка і ведмеді…» Зараз такого немає»
01 мая 17:06
Олексій Торохтій: «В 2014 році на Донбасі я втратив батька. Він не воював, до нього просто прилетіла бомба»
Эксклюзив
Олексій Торохтій: «В 2014 році на Донбасі я втратив батька. Він не воював, до нього просто прилетіла бомба»
01 мая 16:42
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
4
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости