Гоза став абсолютним чемпіоном світу з юніорським світовим рекордом
Важкоатлетка збірної Ірану зникла після свого виступу на чемпіонаті світу-2022
Президент місцевої федерації продовжує шукати спортсменку в Греції
16:22
Єкта Джамалі / Фото - nournews.irЛідерка збірної Ірану Єкта Джамалі зникла під час чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів, що напередодні завершився в Геракліоні (Греція). Про це повідомляє Iran Wire.
Зазначимо, що Джамалі завоювала срібну нагороду в категорії до 87 кг.
Представники збірної помітили відсутність Єкти під час виступу інших іранських важкоатлетів.
Збірна Ірану поїхала з Греції без Єкти. Президент Федерації важкої атлетики Ірану (IRIWF) Алі Мораді продовжує шукати спортсменку в Греції.
Друзі Єкти повідомляють, що дівчина була незадоволена ставленням з боку федерації та низькою зарплатнею.
Нагадаємо, що Україна завоювала на юніорському чемпіонаті світу 13 медалей.
Богдан Гоза зі світовим рекордом став абсолютним чемпіоном, а Максим Домбровський приніс Україні перше золото за 15 років.
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