Захарченко принесла Україні ще одну медаль на юніорському чемпіонаті світу
Вперше за 15 років українець став чемпіоном світу серед юніорів
Домбровський завоював золото в ваговій категорії до 89 кг
07 мая 22:44
Фото: facebook.com/Gerega.Oleksandr
Максим Домбровський став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 89 кг.
Українець на турнірі в Греції взяв у ривку 155 кг, а в поштовху підняв найбільшу вагу – 190 кг – що і принесло золото в двоборстві.
Нагадаємо, що раніше Світлана Самуляк завоювала срібло, а Аліна Захарченко – «малу» бронзу.
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