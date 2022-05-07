Вперше за 15 років українець став чемпіоном світу серед юніорів

Домбровський завоював золото в ваговій категорії до 89 кг

Фото: facebook.com/Gerega.Oleksandr

Максим Домбровський став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 89 кг.



Українець на турнірі в Греції взяв у ривку 155 кг, а в поштовху підняв найбільшу вагу – 190 кг – що і принесло золото в двоборстві.

Нагадаємо, що раніше Світлана Самуляк завоювала срібло, а Аліна Захарченко – «малу» бронзу.