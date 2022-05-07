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Вперше за 15 років українець став чемпіоном світу серед юніорів

Домбровський завоював золото в ваговій категорії до 89 кг
Тяжелая атлетика
07 мая 22:44
Вперше за 15 років українець став чемпіоном світу серед юніорів
Фото: facebook.com/Gerega.Oleksandr

Максим Домбровський став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 89 кг.

Українець на турнірі в Греції взяв у ривку 155 кг, а в поштовху підняв найбільшу вагу – 190 кг – що і принесло золото в двоборстві.

Нагадаємо, що раніше Світлана Самуляк завоювала срібло, а Аліна Захарченко«малу» бронзу.

Олег Шумейко-младший
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