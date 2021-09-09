Беленюк: «Сейчас узнаваемость сумасшедшая»
Беленюк анонсировал законопроект, который поможет уменьшить стоимость билетов на спортивные события
Это должно привлечь больше зрителей на трибуны
18:19
Жан Беленюк / Фото: Facebook
Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказал о законопроекте, который поможет снизить стоимость билетов на спортивные мероприятия.
«Я буду представлять законопроект о льготной ставке налогообложения при реализации билетов на спортивные события. Сейчас она около 20%, а мы хотим сделать льготную – 7%. Это позволит понизить стоимость билетов и поможет стимулировать людей ходить на спортивные мероприятия, брать с собой детей. Сейчас хорошее окно для реализации таких инициатив, поскольку Олимпиада только прошла и еще на слуху».
Напомним, Беленюк также рассуждал о возможности стать министром спорта Украины.
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