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Беленюк анонсировал открытие детского зала для борьбы

Жан намекнул, что зал будет назван именем одного из олимпийских чемпионов по борьбе

Борьба
17:45
Беленюк анонсировал открытие детского зала для борьбы
Жан Беленюк / Фото: instagram

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в Instagram анонсировал открытие детского зала для борьбы.



Напомним, ранее Беленюк получил очередное воинское звание за победу на Олимпийских играх в Токио.

Также Жан ранее рассказал о том, поедет ли он на Олимпийские игры в Париже.

Карен Агабекян
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Теги

Греко-римская борьба Жан Беленюк

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