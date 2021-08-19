Беленюк анонсировал открытие детского зала для борьбы

Жан намекнул, что зал будет назван именем одного из олимпийских чемпионов по борьбе





Жан Беленюк / Фото: instagram

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в Instagram анонсировал открытие детского зала для борьбы.







Напомним, ранее Беленюк получил очередное воинское звание за победу на Олимпийских играх в Токио.

Также Жан ранее рассказал о том, поедет ли он на Олимпийские игры в Париже.