Беленюк: «Такими спортсменами, как Верняев, не разбрасываются»
Беленюк: «Чтобы поехал на Олимпиаду я, а не Новиков – это решение тренера сборной Шацких»
Чемпион Токио-2020 – о конкуренции со своим главным соперником в Украине
13:59
Жан Беленюк / Фото - Getty ImagesТриумфатор Игр в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался относительно конкуренции с чемпионом Европы-2020 Семеном Новиковым перед Олимпиадой в столице Японии.
Семена Новикова в статусе запасного везли с учетом, что вы можете не выступить?
«Нет. Его заявили за два дня до того, как я травмировался. Тогда еще поинтересовались моим мнением. Сказал, что пусть едет, потому что спарринг-партнеры понадобятся в Токио и мне, и двум другим нашим борцам – Ленуру Темирову и Парвизу Насибову. Если бы мы захотели заявить Новикова тогда, когда я травмировался, то уже бы не смогли этого сделать, поскольку истекли сроки подачи заявок».
Неожиданно, ведь Новиков – ваш конкурент, который не забывал до последнего момента напоминать, что с ним поступили не очень справедливо. Конечно, сейчас мы можем только предполагать и догадываться, что бы было и как, но есть пример женской сборной, где в весовой категории до 55 кг Алина Акобия, которая должна была представлять Украину в Токио, травмировалась в одном из последних предолимпийских спаррингов со своей основной внутренней конкуренткой Татьяной Кот. Никто не докажет, как было на самом деле, но версии по этой травме слышал разные. И вот вы говорите, что собирались спарринговать в Токио с конкурентом, который имеет к вам претензии.
«Сразу скажу, что у меня никакого конфликта с Семеном и его тренером не было. Да, они имели вопросы, и можно было дискутировать относительно тех претензий, которые они высказывали. По итогам этих бесед мы сделали определенные выводы. Думаю, этот опыт помог Владимиру Шацких познать истинную сущность некоторых людей».
«А относительно истории в женской борьбе общался с Татьяной Кот. Пошутил тогда, мол, как она все просчитала. Но на самом деле, как борец, понимаю, что для того, чтобы травмировать кого-то сознательно, надо очень сильно постараться. И, как правило, после первой неудачной попытки человек уже понимает, что его хотят вывести из строя и от продолжения спарринга отказывается. Такие методы «соперничества» в борьбе - большая редкость».
«Если же говорить о Новикове, то в Токио он постоянно тренировался с Парвизом Насибовым. Я стоял в паре с Шацких. Свою функцию Семен выполнил и помог завоевать медаль Парвизу. Так же, как мне в Рио-2016 помог мой тогдашний спарринг-партнер Саша Шишман».
Люди, которые общаются с министром спорта Вадимом Гутцайтом, по словам Вадима Марковича утверждают, что это благодаря его личному решению вы не проводили с Новиковым контрольной схватки и фактически имели до самой Олимпиады «зеленый коридор».
«Это неправда. Это решение тренера сборной Шацких. Точнее, я сам заслужил право выступать на Олимпиаде. Тем, что стал чемпионом мира и получил лицензию. После этого я добросовестно тренировался, прошел на равных с остальными борцами все сборы. В частности, в этом году, взяв в Верховной Раде в начале лета отпуск за свой счет. Мы поехали в польское Закопане. Там провели трехнедельный сбор в горах. После этого было два сбора в Конча-Заспе. Мне сейчас рассказывают разные глупости. В частности, о том, что Шацких назначили главным тренером сборной именно для меня. Это не так, потому что когда принималось решение, я лично общался с господином Гутцайтом о целесообразности назначения Шацких исполняющим обязанности наставника сборной. Каждый спортсмен – эгоист. Я понимал, что если тренер работает только со мной, у него будет один подход. Возглавляя всю сборную, специалист распыляет внимание, меньше времени уделяет непосредственно тебе. Тогда никто не знал, какой будет результат. Это сейчас, когда мы знаем, что я выиграл золото, Насибов завоевал серебро, а Темирову не хватило совсем немного, чтобы добыть бронзу, можно утверждать, что Шацких – молодец. Но мы не знали, каким будет эффект. Если бы не было такого результата, вся ответственность и критика были бы в его сторону».
Напомним, в августе Новиков опубликовал фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом, депутатом Госдумы РФ Александром Карелиным.
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