Беленюк: «Если выиграем хотя бы одну медаль в Пекине – это уже хорошо»
Беленюк: «Думаю, что на Олимпиаде в Пекине у нас будет хотя бы одна медаль»
Чемпион Токио-2020 поддержал своих соотечественников
14:52
Жан Беленюк / Фото - UWWОлимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в прямом эфире «UA:Перший» поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на зимних Играх в Пекине.
«Думаю, ввиду нашего бекграунда, когда действительно некоторые спортсмены очень неожиданно показывали высокий результат, все же хотя бы одна медаль будет, дай Бог. Будет сложно, понимаю это. Вы знаете, какая сейчас вообще ситуация в середине олимпийской деревни, много больных спортсменов. Дай Бог, во-первых, чтобы все смогли себя проявить и выйти на старт. Во-вторых, дай Бог удачи, чтобы свою олимпийскую мечту спортсмены смогли реализовать».
Напомним, что во время Олимпийских игр на трибуны не будут допущены иностранные болельщики, а заполняемость местными болельщиками будет регулироваться в зависимости от ситуации с зараженными коронавирусом COVID-19.
Накануне Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о рекомендациях украинским олимпийцам по поводу общения с россиянами.
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