«Без комментариев». Беленюк получил ответы на запросы о скандалах на Олимпиаде
Беленюк и Беринчик снялись в клипе известного украинского рэпера
Видео посвящено живым легендам Украины
08:55
Жан Беленюк / фото - Getty Images
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк и легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) снялись в клипе известного украинского рэп-исполнителя Ярмака. Видео посвящено живым легендам Украины.
В клипе также снялись Сергей Жадан, Евгений Янович, Денис Бигус, Александр Положинский, ТНМК, Светлана Тарабарова, Валерий Маркус, Виталий Дейнега, Максим Ермохин.
В 2018 году Беленюк снимался в клипе Ярмака на песню «Гни свою лінію».
Жан Беленюк анонсировал открытие детского зала для борьбы.
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