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Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двухкратного олимпийского чемпиона из россии

Раздражитель Беленюка является жертвой российской пропаганды
Борьба
27 февраля 22:58
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двухкратного олимпийского чемпиона из россии
Жан Беленюк / Фото: Инстаграм

Олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк заявил, что хочет плюнуть в лицо и ударить туда же двукратного олимпийского чемпиона.

Беленюк не назвал имя раздражителя, но, очевидно, что речь о Романе Власове, поддерживающем вторжение российской армии в Украину.

«Призываю всех спортсменов занимать активную позицию, быть адекватными. Читать проверенную информацию, а не фейки, которыми кормят наших соседей. Есть из России спортсмены, которые постят разный бред.

В том числе и борцы, которые называют нас братьями, а сейчас оправдывают агрессию России, называя это какой-то миротворческой операцией, какой-то абсолютной ахинеей. Говорят, что нам сочувствуют, но это вынужденная мера.

Хотелось плюнуть в лицо еще и морду набить. И это двукратные олимпийские чемпионы об этом говорят. У них настолько промытый мозг, что даже не могут зайти почитать новости и увидеть, что весь мир нас поддерживает»

Напомним, Беленюк сейчас работает над тем, чтобы Россия и Беларусь небыли допущены на паралимпиаду.

Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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