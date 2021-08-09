Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Беленюк: «Можно было сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов»
Чемпион Игр в Токио – о проблемах украинских олимпийцев
12:37
Жан Беленюк / Фото - gettyimagesОлимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк на своей странице в Facebook рассказал о проблемах украинского спорта исходя из результатов Игр-2020.
«Я благодарен каждому спортсмену и тренеру, которые представляли Украину на Олимпийских играх – вы все для нас чемпионы. Из позитива. Наши олимпийцы завоевали 19 наград: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Это больше, чем на прошлых Олимпийских играх в Рио, мы получили 16-е место по общему количеству медалей. Стоит отметить, что одна золотая медаль не дала нам подняться выше 44-го места официального медального зачета Олимпиады в Токио».
«Я, как первый заместитель председателя Комитета молодежи и спорта, и как непосредственный участник Олимпиады в Токио, член Оргкомитета по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, хочу отметить о существующих проблемах организации и участия наших спортсменов на Играх. Нам необходимо обязательно проанализировать результаты Олимпиады-2020 для того, чтобы наши спортсмены-олимпийцы выступили лучше в Пекине и Париже».
«Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у Марины Килипко, которая заняла пятое место – самый высокий результат Украины на Олимпиадах. Я говорил с Мариной, суть проблемы очень проста. Она несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегации ее тренера, но не была услышана. На Олимпиаду поехала без тренера. Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде-за этого. Достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было несколько сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов во время соревнований в Токио».
«Хочу вас ознакомить с составом официальной делегации национальной сборной команды Украины в Играх XXXII Олимпиады Токио-2020. Кроме того, трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр. Украинские спортсмены не успели провести достаточное количество допинг-проб и, как следствие, были отстранены от участия в Олимпийских играх. Кто в этом виноват, почему так произошло, нам тоже придется выяснять. Надо учесть указанные риски при подготовке к Олимпиаде в Пекине и Париже».
«Спортсменами были подняты вопросы о качестве реабилитации после переноса операций и травм. Важно понимать, какие меры со стороны Министерства приняты за последнее время в вопросе совершенствования реабилитации спортсменов. Проблемные вопросы наших спортсменов-олимпийцев беру под свой личный контроль. Уже сегодня направлю соответствующие запросы. Буду вас информировать. Для того, чтобы более системно подойти к анализу участия нашей страны в Олимпиаде, публично обращаюсь к нашим спортсменам-олимпийцам с просьбой предоставить мне информацию о возможных нарушения ваших прав со стороны или тренеров, или функционеров во время подготовки или непосредственного участия в Олимпиаде».
«Я пришел в парламент для того, чтобы защищать права спортсменов. После Олимпиады у меня для этого гораздо больше времени и сил».
Напомним, Беленюк стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг. В финале украинский борец уверенно разобрал венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1.
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