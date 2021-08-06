Беленюк «вдарил гопака» после завоевания олимпийского золота
Беленюк: «Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать. Не делаю громких заявлений о завершении карьеры»
Титулованный украинский борец – о золоте Олимпийских игр в Токио
6 августа 11:57
Жан Беленюк / Фото - gettyimages.comОлимпийский чемпион-2020, борец греко-римского стиля Жан Беленюк 6 августа после триумфального выступления в Токио вернулся в Украину.
30-летний украинский спортсмен в эфире «UA-Перший» поделился эмоциями после завоевания золотой медали, а также рассказал о планах на ближайшее будущее.
«Ощущение очень приятные, потому что такое количество людей встречает. Это очень мотивирует на то, чтобы реализовывать подобные амбициозные замыслы, выигрывать подобные соревнования. Я счастлив, что мне удалось порадовать такое количество украинцев. Краткосрочные цели - немного отдохнуть. А с сентября буду заниматься политической деятельностью. А спортом заниматься буду для того, чтобы поддерживать свою физическую форму. Относительно соревнований, пока ничего не комментирую, не хочу делать громких заявлений, заканчиваю со спортом или нет, ведь мне 30 лет. Но пока не знаю. Мои амбициозные цели, которые ставил перед собой с самого детства, сейчас закрыты. Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать».
Напомним, в финале весовой категории до 87 кг Беленюк выиграл у венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1 и стал олимпийским чемпионом Токио-2020.
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