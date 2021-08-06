Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец 3:2 Окончен
Теннис (1 событие из 18) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль -:- Запланирован
21:45 Монпелье - Марсель -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:00 Нива Т - Олимпик -:- Запланирован
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо -:- Запланирован
19:30 Ворскла - ФК Львов -:- Запланирован

Беленюк: «Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать. Не делаю громких заявлений о завершении карьеры»

Титулованный украинский борец – о золоте Олимпийских игр в Токио

Olympics Токио-2020
6 августа 11:57
Беленюк: «Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать. Не делаю громких заявлений о завершении карьеры»
Жан Беленюк / Фото - gettyimages.com
Олимпийский чемпион-2020, борец греко-римского стиля Жан Беленюк 6 августа после триумфального выступления в Токио вернулся в Украину. 

30-летний украинский спортсмен в эфире «UA-Перший» поделился эмоциями после завоевания золотой медали, а также рассказал о планах на ближайшее будущее.

«Ощущение очень приятные, потому что такое количество людей встречает. Это очень мотивирует на то, чтобы реализовывать подобные амбициозные замыслы, выигрывать подобные соревнования. Я счастлив, что мне удалось порадовать такое количество украинцев. Краткосрочные цели - немного отдохнуть. А с сентября буду заниматься политической деятельностью. А спортом заниматься буду для того, чтобы поддерживать свою физическую форму. Относительно соревнований, пока ничего не комментирую, не хочу делать громких заявлений, заканчиваю со спортом или нет, ведь мне 30 лет. Но пока не знаю. Мои амбициозные цели, которые ставил перед собой с самого детства, сейчас закрыты. Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать».


Напомним, в финале весовой категории до 87 кг Беленюк выиграл у венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1 и стал олимпийским чемпионом Токио-2020.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жан Беленюк Греко-римская борьба Сборная Украины (греко-римская борьба)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Olympics Токио-2020
6 августа 23:00
Беленюк: «Надеюсь, что мое золото будет не последним для Украины на этих Играх»
Беленюк: «Надеюсь, что мое золото будет не последним для Украины на этих Играх»
Olympics Токио-2020
6 августа 22:50
Беленюк: «Не в контексте, почему тренера Килипко не допустили на соревнования, но это неправильно»
Беленюк: «Не в контексте, почему тренера Килипко не допустили на соревнования, но это неправильно»
Olympics Токио-2020
6 августа 17:20
Пролетела и вторая неделя Олимпиады: Украина ее не провалила – это факт. Нам есть, кем гордиться
Аналитика
Пролетела и вторая неделя Олимпиады: Украина ее не провалила – это факт. Нам есть, кем гордиться
Olympics Токио-2020
6 августа 17:01
1
Насибов: «Сегодня я довольствуюсь серебром, но обязательно разменяю его на золото»
Насибов: «Сегодня я довольствуюсь серебром, но обязательно разменяю его на золото»
Olympics Токио-2020
5 августа 15:38
Беленюк «вдарил гопака» после завоевания олимпийского золота
Беленюк «вдарил гопака» после завоевания олимпийского золота
Olympics Токио-2020
5 августа 10:44

Новости: Борьба

Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Токио-2020
6 августа 23:00
Беленюк: «Надеюсь, что мое золото будет не последним для Украины на этих Играх»
Беленюк: «Надеюсь, что мое золото будет не последним для Украины на этих Играх»
Токио-2020
6 августа 22:50
Беленюк: «Не в контексте, почему тренера Килипко не допустили на соревнования, но это неправильно»
Беленюк: «Не в контексте, почему тренера Килипко не допустили на соревнования, но это неправильно»
Токио-2020
6 августа 17:20
Невероятная победа на последних секундах от американского борца над титулованным Петриашвили в финале Токио-2020
Невероятная победа на последних секундах от американского борца над титулованным Петриашвили в финале Токио-2020
Токио-2020
6 августа 14:58
Ливач имеет шанс завоевать бронзу Токио-2020. Ее обидчица с трудом вышла в финал Олимпиады
Ливач имеет шанс завоевать бронзу Токио-2020. Ее обидчица с трудом вышла в финал Олимпиады
Токио-2020
6 августа 13:37
Ливач: «Первая Олимпиада, но надо бороться за медали сразу»
Ливач: «Первая Олимпиада, но надо бороться за медали сразу»
Токио-2020
6 августа 12:32
Беленюк: «Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать. Не делаю громких заявлений о завершении карьеры»
Беленюк: «Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать. Не делаю громких заявлений о завершении карьеры»
Токио-2020
6 августа 11:57
Ливач в напряженной схватке проиграла призеру Рио-2016 и не смогла выйти в полуфинал Игр в Токио
Ливач в напряженной схватке проиграла призеру Рио-2016 и не смогла выйти в полуфинал Игр в Токио
Токио-2020
6 августа 07:11
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Токио-2020
5 августа 19:37
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
20
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
2
Все новости