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Беленюк: «Не понимаю, зачем мне делать заявление об окончании спортивной карьеры, что это даст»

Титулованный борец продолжает держать себя в тонусе
Борьба
15:41
Беленюк: «Не понимаю, зачем мне делать заявление об окончании спортивной карьеры, что это даст»
Жан Беленюк / Фото - НОК
Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в интервью YouTube-каналу «Бегущий Банкир» высказался по поводу возможного завершения спортивной карьеры.

«Официально – это не так. А неофициально... Я просто понимаю, много раз видел, как люди говорили, что уходят, а потом возвращались. Яркий пример – Конор Макгрегор. Слишком яркий пример. Это заявление об уходе – что оно даст? А потом условное возвращение. Считаю, что не стоит делать каких-то громких заявлений, а потом посмотреть по своему самочувствию. Может, мне захочется, а может, нет, найду себя в чем-то другом направлении и буду в нем двигаться».


«Я не понимаю, зачем это говорить, что это даст. Еще тренируюсь. Может, морально я как-то не хочу. Приведу пример. Когда сказали, что перенесли Олимпийские игры, подумал: «Блин, вот это работал, работал, было сложно, а теперь еще на год это все продлевается». Но с другой стороны, я занимаюсь тем, что мне нравится, дополнительно год.  Просто осознание того, что это еще будет в моей жизни, оно меня бодрит. Что я еще в процессе, что еще хожу в зал не просто поддержать свою мышцу, а тренируюсь».


Ранее Беленюк заявил, что готов продать золотую медаль Игр-2020 на аукционе, а вырученные деньги направить на благотворительность.
Владимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Сборная Украины (греко-римская борьба)

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