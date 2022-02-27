Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»

Жан Беленюк / Фото: Инстаграм

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал, чем занимается во время российской агрессии в Украине.



Общаемся с волонтерами. Выполняем все рекомендации, чтобы помогать нашим ребятам. Работаем.

Надо верить в свою армию, победу. Каждый день делает нас ближе к победе.

Теперь за окном сигнал воздушной тревоги. В таком режиме уже 4 день находится весь украинский народ, которому приходится прятаться в бомбоубежищах. Жилые дома и детсады расстреливают, мирные жители умирают. Все это потому, что российская армия развернула войну против нашей суверенной страны.

Будем стоять до конца. Призываю всех, кто имеет здравый смысл – звонить по телефону друзьям, которые находятся в России, чтобы они выходили на улицы и требовали от своей власти, чтобы и закончила это все. Это к добру точно не приведет.

Умирают молодые ребята с обеих сторон, а также дети, гражданские люди. Спасибо спортсменам, выразившим свою солидарность по нашей ситуации. Особенно грузинские спортсмены, сами сталкивались с агрессией РФ.

Призываю всех занимать активную позицию. Помогать всем, чем можно нашим бойцам.

Готовим видеообращение к МОК, чтобы тот занял более жесткую позицию. Тем более, перед началом Паралимпиады считаем, что нужно вообще отстранить Россию и Беларусь от участия. МОК должен с должной жесткостью отреагировать на это.

Во время Олимпиады все войны приостанавливаются, а сейчас в самом сердце идет полномасштабная война».