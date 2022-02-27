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Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»

Нардеп ведет работу над соответствущим запросом в МОК
Борьба
20:59
Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»
Жан Беленюк / Фото: Инстаграм

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал, чем занимается во время российской агрессии в Украине.

«Сейчас работаем с народными депутатами. У нас есть штаб. Со спортсменами на связи. Сейчас организовываем обращение в МОК, чтобы мы выразили более жесткую позицию по поводу агрессии РФ.

Общаемся с волонтерами. Выполняем все рекомендации, чтобы помогать нашим ребятам. Работаем.

Надо верить в свою армию, победу. Каждый день делает нас ближе к победе.

Теперь за окном сигнал воздушной тревоги. В таком режиме уже 4 день находится весь украинский народ, которому приходится прятаться в бомбоубежищах. Жилые дома и детсады расстреливают, мирные жители умирают. Все это потому, что российская армия развернула войну против нашей суверенной страны.

Будем стоять до конца. Призываю всех, кто имеет здравый смысл – звонить по телефону друзьям, которые находятся в России, чтобы они выходили на улицы и требовали от своей власти, чтобы и закончила это все. Это к добру точно не приведет.

Умирают молодые ребята с обеих сторон, а также дети, гражданские люди. Спасибо спортсменам, выразившим свою солидарность по нашей ситуации. Особенно грузинские спортсмены, сами сталкивались с агрессией РФ.

Призываю всех занимать активную позицию. Помогать всем, чем можно нашим бойцам.

Готовим видеообращение к МОК, чтобы тот занял более жесткую позицию. Тем более, перед началом Паралимпиады считаем, что нужно вообще отстранить Россию и Беларусь от участия. МОК должен с должной жесткостью отреагировать на это.

Во время Олимпиады все войны приостанавливаются, а сейчас в самом сердце идет полномасштабная война».

Напомним, ранее в территориальную оборону пошел неоднозначный в плане мировозрения украинский боксер Василий Ломаченко.
Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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