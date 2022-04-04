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Беленюк – о геноциде украинцев в Буче: «Позорное кровавое пятно на всей россии»

Весь мир шокирован бесчеловечностью представителей рф
Борьба
04 апреля 15:50
Беленюк – о геноциде украинцев в Буче: «Позорное кровавое пятно на всей россии»
Фото: Getty Images

Олимпийский чемпион Жан Беленюк в своем Instagram отреагировал на ужасные события в Буче, которые совершили путинские рашисты:

Позорное кровавое пятно на всей россии.

Напомним, что украинские «классики» завоевали 2 медали на чемпионате Европы.

Олег Шумейко-младший
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