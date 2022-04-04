Долгополов: «Позорные русские свиньи – казнили мирное население, а потом бежали с награбленным»
Беленюк – о геноциде украинцев в Буче: «Позорное кровавое пятно на всей россии»
Весь мир шокирован бесчеловечностью представителей рф
04 апреля 15:50
Фото: Getty Images
Олимпийский чемпион Жан Беленюк в своем Instagram отреагировал на ужасные события в Буче, которые совершили путинские рашисты:
Позорное кровавое пятно на всей россии.
Напомним, что украинские «классики» завоевали 2 медали на чемпионате Европы.
Комментарии 0