Беленюк – о расистских оскорблениях в свой адрес: «Для меня этот конфликт исчерпан»

Олимпийский чемпион рассказал, что с виновными людьми провели специальную работу

Фото: Facebook Беленюка

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины рассказал, как закончилась история с расистскими оскорбления в его адрес в центре Киева:

«Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию, мы пожали руки. Для меня этот конфликт исчерпан».

Он также добавил, что представители организации, с которыми встречался спортсмен, знают, что среди них есть небольшой процент людей с праворадикальными взглядами. Спровоцировать виновных, как отметил Беленюк, могли фото, где спортсмен стоит рядом с российской пропагандисткой Скабеевой после Олимпиады в Рио.

Беленюк отметил, что не стал продолжать это дело из-за стремления людей исправить ситуацию.

Ранее Беленюк анонсировал законопроект, который поможет уменьшить стоимость билетов на спортивные события.