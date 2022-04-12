Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Сампдория 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Окончен
Баскетбол (3 события из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз 107:128 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 141:146 Окончен
04:30 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 109:116 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Челси - Реал -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Бенфика -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
21:05
Стронгмен. Чемпионат Украины 2020

Беленюк – о россиянине-«зигуне»: «Забыл только букву «z» налепить на груди!»

Олимпийский чемпион в который раз напомнил о важности дисквалификации россиян
Борьба
09:58
Беленюк – о россиянине-«зигуне»: «Забыл только букву «z» налепить на груди!»
Фото: Instagram

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Instagram высказался о нацистском скандале с участием российского картингиста, в который раз напомнив о важности отстранения всех представителей страны-агрессора:

Ничего необычного, просто российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу. Забыл только букву «z» налепить на груди!

Вот что бывает, когда международные спортивные федерации ПОЛНОСТЬЮ не банят спортсменов из рашки! А дают им формальную возможность обходить санкции, используя для выступлений другой флаг!

Напомним, что мать спортсмена заявила, что так ее сын посылал ей «сердечко», а команда сразу же рассталась с гонщиком.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Жан Беленюк нацизм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Ватное болото!» Подкопаева – о россиянине-«зигуне»
«Ватное болото!» Подкопаева – о россиянине-«зигуне»
Спортивная гимнастика
19:38
Российского «зигуна» ссаными тряпками выгнали из команды
Российского «зигуна» ссаными тряпками выгнали из команды
Автоспорт
11 апреля 18:20
И Украину рашисты решили «денационализировать»? Мама гонщика-«зигуна» заявила, что ее отпрыск таким жестом послал ей «сердечко»
И Украину рашисты решили «денационализировать»? Мама гонщика-«зигуна» заявила, что ее отпрыск таким жестом послал ей «сердечко»
Автоспорт
11 апреля 15:30
Беленюк: «Российский дзюдоист пишет о трех двойниках Зеленского – такой бред, а россияне лайкают и восхищаются»
Беленюк: «Российский дзюдоист пишет о трех двойниках Зеленского – такой бред, а россияне лайкают и восхищаются»
Борьба
10 апреля 23:00
Беленюк: «Я был разочарован поддержкой войны в Украине российскими спортсменами»
Беленюк: «Я был разочарован поддержкой войны в Украине российскими спортсменами»
Борьба
10 апреля 20:45
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 18:05
2

Новости: Борьба

Беленюк – о россиянине-«зигуне»: «Забыл только букву «z» налепить на груди!»
Беленюк – о россиянине-«зигуне»: «Забыл только букву «z» налепить на груди!»
09:58
Беленюк: «Российский дзюдоист пишет о трех двойниках Зеленского – такой бред, а россияне лайкают и восхищаются»
Беленюк: «Российский дзюдоист пишет о трех двойниках Зеленского – такой бред, а россияне лайкают и восхищаются»
10 апреля 23:00
Беленюк: «Я был разочарован поддержкой войны в Украине российскими спортсменами»
Беленюк: «Я был разочарован поддержкой войны в Украине российскими спортсменами»
10 апреля 20:45
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
08 апреля 09:35
«Была взята под Броварами в качестве трофея...» Мародеры из рф продают украденную украинскую спортивную форму
«Была взята под Броварами в качестве трофея...» Мародеры из рф продают украденную украинскую спортивную форму
05 апреля 15:35
«У меня есть некоторые материалы подтверждающие зверства орков!» Беленюк опубликовал шокирующие кадры из Бучи
«У меня есть некоторые материалы подтверждающие зверства орков!» Беленюк опубликовал шокирующие кадры из Бучи
05 апреля 11:27
Беленюк – о геноциде украинцев в Буче: «Позорное кровавое пятно на всей россии»
Беленюк – о геноциде украинцев в Буче: «Позорное кровавое пятно на всей россии»
04 апреля 15:50
Из рядов Госпогранслужбы Украины – на международный форум. Заслуженная бронза Владлена Козлюка на чемпионате Европы-2022
Из рядов Госпогранслужбы Украины – на международный форум. Заслуженная бронза Владлена Козлюка на чемпионате Европы-2022
03 апреля 21:26
Александр Грушин – бронзовый призер чемпионата Европы-2022. Парвиз Насибов сенсационно вылетел на старте турнира
Александр Грушин – бронзовый призер чемпионата Европы-2022. Парвиз Насибов сенсационно вылетел на старте турнира
02 апреля 20:36
Все новости

Популярные новости

Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
3
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
3
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
Все новости