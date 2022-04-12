Беленюк – о россиянине-«зигуне»: «Забыл только букву «z» налепить на груди!»

Олимпийский чемпион в который раз напомнил о важности дисквалификации россиян

Фото: Instagram

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Instagram высказался о нацистском скандале с участием российского картингиста, в который раз напомнив о важности отстранения всех представителей страны-агрессора:



Ничего необычного, просто российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу. Забыл только букву «z» налепить на груди! Вот что бывает, когда международные спортивные федерации ПОЛНОСТЬЮ не банят спортсменов из рашки! А дают им формальную возможность обходить санкции, используя для выступлений другой флаг!

Напомним, что мать спортсмена заявила, что так ее сын посылал ей «сердечко», а команда сразу же рассталась с гонщиком.