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Беленюк о сопернике в финале Токио-2020: «Мы с ним встречались, наверное, около десяти раз, и я ни разу не проигрывал»

Жан признался, что после полуфинала у него эмоциональное истощение

Olympics Токио-2020
3 августа 14:10
Беленюк о сопернике в финале Токио-2020: «Мы с ним встречались, наверное, около десяти раз, и я ни разу не проигрывал»
Жан Беленюк / Фото: getty images

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в эфире UA: Перший рассказал о психологическом состоянии после полуфинала Олимпийских игр и о финале с венгром Виктором Лоринчем.

«Это был очень тяжелый путь к финалу. Я скажу, что это касается непосредственно не только борьбы в Токио, но и подготовки. Также есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе подготовки, и я возможно позже поделюсь этой информацией. Тем не менее, я очень рад, что мне удалось выйти в финал. Я знаю как переживают и болеют наши украинцы и я хочу очень порадовать их достойным результатом. Спасибо вам за поддержку и дай Бог, чтобы завтра все было так как надо».

О том, почему во время схватки схватился от боли за плечо.

«Я позже расскажу что было. Пока не хочу озвучивать эту информацию по ходу соревнований. Спасибо моему тренеру, ведь лишь его вера в меня позволила сделать этот результат. Спасибо моей маме за поддержку, спасибо всем болельщикам за то, что они дают мне вдохновение, и таким образом я демонстрирую этот результат. Я действительно сегодня истощен. Были три очень тяжелые схватки. Первая схватка была с представителем Сербии. Он является этническим грузином, но он также действующий чемпион Европы, которому я к сожалению уступил на чемпионат Европы и теперь я взял реванш».

О психологической нагрузке.

«Психологически мне очень трудно, но стараюсь абстрагироваться от этого, поскольку Олимпийские игры -– это самый сложный турнир в плане психологической нагрузки. Когда на тебе большая ответственность, когда за тобой целая страна, люди, которые в течение пяти лет говорили, что ждут золото, конечно я очень не хотел бы их подставить и сделать так, чтобы они разочаровались во мне. Поэтому я надеюсь, что смогу их порадовать и дай Бог сил и терпения для того чтобы все это выдержать. А потом я более подробно поделюсь ситуацией которая произошла со мной».

В следующем сопернике.

«Я могу сказать, что мы с ним встречались, наверное, около десяти раз, и я ни разу не проигрывал. Дай Бог, чтобы это было и завтра. Но он очень выносливый и сильный противник. Поэтому буду настраиваться. Надо ответственно переходить к этой схватки».

Напомним, в полуфинале в весе до 87 кг украинец победил хорвата Ивана Хуклека.

Карен Агабекян
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Сборная Украины (греко-римская борьба) Жан Беленюк Греко-римская борьба

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