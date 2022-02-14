«Пообщался с центрфорвардом «Полесья». Беленюк и Усик обсудили развитие бокса
Беленюк – о возможной атаке со стороны России: «Я в Киеве! Ехать никуда не собираюсь»
Титулованный борец на 100% уверен в украинской армии
14 февраля 08:49
Жан Беленюк / Фото - UWWОлимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк на своей странице в Facebook высказался по поводу возможного нападения России на Украину.
«Мне сегодня весь день пишут следующие вопросы: «будет ли война», «собрал ли тревожный чемоданчик», «куда собираюсь ехать в случае чего», поскольку многим кажется, что «мне там виднее»… Отвечаю – Я в Киеве! Ехать никуда не собираюсь! Вещи постирал, развесил, пока сохнут, ничего не собирал! Завтра по плану рабочий день, соответственно – буду работать! Даром ясновидения не обладаю, поэтому предугадывать будущее не берусь! А вот в украинской армии уверен на 100%».
Ранее Беленюк поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на зимних Играх в Пекине.
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