Беленюк о сопернике в финале Токио-2020: «Мы с ним встречались, наверное, около десяти раз, и я ни разу не проигрывал»
Беленюк – о выходе в финал Токио-2020: «Болейте за нас завтра»
Титулованный украинский борец опубликовал совместное фото с Насибовым и Шацких
3 августа 15:57
Жан Беленюк / Фото - gettyimages.comСеребряный призер Рио-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram опубликовал пост, в котором призвал поддержать себя и своего партнера по команде Парвиза Насибова после выхода в финал Олимпийских игр в Токио.
«Болейте за нас завтра».
На фото также присутствует и главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких.
Финальные схватки борцов состоятся 4 августа. Беленюк в золотом финале весовой категории до 87 кг встретится с венгром Виктором Лоринцом, а Насибова в решающей схватке турнира ждет иранский спортсмен Мохаммедреза Гераеи.
А тем временем Алла Черкасова стала бронзовым призером Токио-2020.
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