Беленюк – о выходе в финал Токио-2020: «Болейте за нас завтра»

Титулованный украинский борец опубликовал совместное фото с Насибовым и Шацких



Жан Беленюк / Фото - gettyimages.com

«Болейте за нас завтра».

Серебряный призер Рио-2016 по греко-римской борьбеопубликовал пост, в котором призвал поддержать себя и своего партнера по командепосле выхода в финал Олимпийских игр в Токио.На фото также присутствует и главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбеФинальные схватки борцов состоятся 4 августа. Беленюк в золотом финале весовой категории до 87 кг встретится с венгром, а Насибова в решающей схватке турнира ждет иранский спортсменА тем временем