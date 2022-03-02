Топовый американский гроссмейстер собрал более 130 тысяч долларов в поддержку Украины
Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»
Уже седьмой день войска россии вторгаются на территорию Украины
12:42
Фото: Facebook
Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Instagram обратился к UWW и МОКу:
Вы продолжаете хранить молчание, пока русские нас убивают!
Ранее Беленюк и другие украинские спортсмены обратились с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022.
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