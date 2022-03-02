Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Регле - Таппара 2:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 97:133 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Киев-Баскет - Прометей -:- Перенесен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 7) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Баскетбол (1 событие из 9) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Перенесен
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
14:10
Стронгмен. Чемпионат Украины. 110+кг

Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»

Уже седьмой день войска россии вторгаются на территорию Украины
Борьба
12:42
Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»
Фото: Facebook

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Instagram обратился к UWW и МОКу:

Вы продолжаете хранить молчание, пока русские нас убивают!

Ранее Беленюк и другие украинские спортсмены обратились с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Жан Беленюк UWW МОК

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

НОК Украины выступил с заявлением касательно поддержки международного сообщества
НОК Украины выступил с заявлением касательно поддержки международного сообщества
Olympics
01 марта 11:22
Украинские спортсмены обратились в МОК с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022
Украинские спортсмены обратились в МОК с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022
Другие
28 февраля 20:04
1
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двукратного олимпийского чемпиона из россии
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двукратного олимпийского чемпиона из россии
Борьба
27 февраля 22:58
Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»
Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»
Борьба
27 февраля 20:59
Бах посоветовал политическим лидерам взять пример со спортсменов в вопросах мира
Бах посоветовал политическим лидерам взять пример со спортсменов в вопросах мира
Olympics Пекин-2022
20 февраля 18:36
Гутцайт: «Смотрим, как ввезти и провести Олимпиаду-2030 в Украине»
Гутцайт: «Смотрим, как ввезти и провести Олимпиаду-2030 в Украине»
Olympics
18 февраля 14:48

Новости: Борьба

Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»
Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»
12:42
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двукратного олимпийского чемпиона из россии
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двукратного олимпийского чемпиона из россии
27 февраля 22:58
Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»
Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»
27 февраля 20:59
С Яценко, Михайловым и Закариевым. Известен состав украинских вольников на рейтинговый турнир Yasar Dogu
С Яценко, Михайловым и Закариевым. Известен состав украинских вольников на рейтинговый турнир Yasar Dogu
22 февраля 15:16
Каково это быть в шаге от финала Олимпиады и проиграть? «Сейчас вспоминаю те эмоции и хочется заплакать»
Эксклюзив
Каково это быть в шаге от финала Олимпиады и проиграть? «Сейчас вспоминаю те эмоции и хочется заплакать»
Токио-2020
22 февраля 12:14
С Рижко и Белинской. Обнародован состав женской сборной Украины на рейтинговый турнир Yasar Dogu
С Рижко и Белинской. Обнародован состав женской сборной Украины на рейтинговый турнир Yasar Dogu
21 февраля 12:42
«Хочешь мира – готовься к войне». Беленюк разобрал и начистил свое огнестрельное оружие
«Хочешь мира – готовься к войне». Беленюк разобрал и начистил свое огнестрельное оружие
17 февраля 18:37
Беленюк – о возможной атаке со стороны России: «Я в Киеве! Ехать никуда не собираюсь»
Беленюк – о возможной атаке со стороны России: «Я в Киеве! Ехать никуда не собираюсь»
14 февраля 08:49
Беленюк: «Думаю, что на Олимпиаде в Пекине у нас будет хотя бы одна медаль»
Беленюк: «Думаю, что на Олимпиаде в Пекине у нас будет хотя бы одна медаль»
04 февраля 14:52
Все новости

Популярные новости

Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
85
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
29
Все новости