В это раз удалось. Родной брат соперника Беленюка по финалу стал чемпионом Олимпиады-2020
Беленюк – олимпийский чемпион Токио-2020
Украинец уступил Виктору Лоринцу лишь в первом периоде
4 августа 14:46
Жан Беленюк / Фото: getty images
На Олимпийских играх в Токио в греко-римской борьбе в финале весовой категории до 87 кг украинец Жан Беленюк выиграл у венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1.
В первом периоде Беленюк отдал сопернику одно очко, на классе выдержав его попытки провести атаку. Но во втором Беленюк усилил свое давление и забрал пять баллов. В конце схватки украинец удачно отзащищался и профессионально довел дело до победы.
Это первая золотая медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио-2020.
Напомним, в золотом финале до 67 кг украинец Парвиз Насибов проиграл сопернику из Ирана.
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