Беленюк – олимпийский чемпион Токио-2020

Украинец уступил Виктору Лоринцу лишь в первом периоде





Жан Беленюк / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио в греко-римской борьбе в финале весовой категории до 87 кг украинец Жан Беленюк выиграл у венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1.



В первом периоде Беленюк отдал сопернику одно очко, на классе выдержав его попытки провести атаку. Но во втором Беленюк усилил свое давление и забрал пять баллов. В конце схватки украинец удачно отзащищался и профессионально довел дело до победы.

Это первая золотая медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио-2020.

Напомним, в золотом финале до 67 кг украинец Парвиз Насибов проиграл сопернику из Ирана.