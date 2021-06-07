Беленюк ответил на претензии Новикова: «Ни у кого кроме Семена и его тренера никаких вопросов не было»

Борец поделился мнением о скандальной ситуации



Жан Беленюк / Фото: Инстаграм Серебряный призер Игр-2016 в Рио-Де-Жанейро в греко-римской борьбе Жан Беленюк в эфире UA: Перший прокомментировал критику своего конкурента в сборной Семена Новикова, который не согласен с тем, что на Олимпийские игры в Токио поедет не он.

«У нас есть критерии отбора ко всем соревнованиям, кроме того, у нас есть тренерский совет, который готовит эти критерии. Поэтому ни у кого кроме Семена Новикова и его тренера никаких вопросов по этому поводу не было. Поэтому я готовлюсь в штатном режиме». Напомним, Новиков поедет на рейтинговый турнир в Варшаву.

Карен Агабекян